Общество

К 80-летию Победы готовится более 100 тысяч культурных мероприятий

В России готовится 190 крупных мероприятий к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне, рассказала министр культуры России Ольга Любимова. А общее количество культурных событий, посвященных этой теме, превысит 100 тысяч.

«По разным данным, в нашей стране около 100 тыс. учреждений культуры. Так вот, мероприятий будет больше, потому что в каждой маленькой библиотеке своя программа, у каждого самого большого театра тоже свои мероприятия. У нас 71 федеральный музей. Самый западный — Музей мирового океана в Калининграде. С другой стороны — уникальный Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева во Владивостоке. И везде свой план празднования», — сообщила Любимова.

По ее словам, праздновать юбилей Победы готовятся все 89 регионов страны, а координирует усилия огромный оргкомитет, в котором участвуют десятки федеральных ведомств.

При этом, подчеркивает министр, во многих случаях музейные проекты получаются не только о прошлом, но и о настоящем, пишут «Известия».

«Нам очень важно, что практически во всех регионах эти выставки тесно связаны с проектами о специальной военной операции. Невозможно делать выставку о войне и не обратить внимание, что в этот момент происходит, чем живут люди в нашей стране. Поэтому очень часто выставка получается с параллелями. Она не только о Великой Отечественной, но и том, чему свидетелями становимся мы с вами. И в том числе наши сограждане из Донбасса и Новороссии», — отметила глава Минкультуры.