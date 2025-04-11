Общество

Журналистка «MK в Пскове» снялась в передаче «Mалахов»

Журналистка «MK в Пскове» Анна Лукина снялась в новом выпуске передачи «Mалахов» 16+, который выйдет сегодня, в 17:00.

Фото: скрин программы «Малахов». 16+

Новый выпуск программы «Mалахов» расскажет об убийстве бизнесмена из Опочки Алексея Волкова. Напомним, что предприниматель погиб во время охоты 23 апреля 2023 года. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в лесу под Опочкой 24 апреля. Найти преступника следователям так и не удалось, пишет «МК в Пскове».

На съемки передачи пригласили журналистку «MK в Пскове», которая рассказала свою версию случившегося.