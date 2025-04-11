Общество

ООО «ЭкоРесурс» начислило зарплату опочанину после вмешательства приставов

В Опочецком районе судебные приставы помогли мужчине получить заработную оплату, которую работодатель длительное время не выплачивал, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Мужчина обратился в суд с иском к «ЭкоРесурс», указав, что он работал подсобным рабочим с 2021 года, но при увольнении в июле 2022 года компания не выплатила ему положенные деньги. Представители ООО «ЭкоРесурс» заявили, что из-за реорганизации документы по сотрудникам были утеряны.

Исполнительное производство в отношении юридического лица возбудили в отделе судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов. Согласно решению суда, помимо задолженности по заработной оплате, судебным приставам необходимо было взыскать с компании-нарушителя компенсацию и проценты за нарушение сроков выплат, а также моральный вред.

Судебный пристав уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о применении мер принудительного взыскания в случае несвоевременного исполнения решения суда.

Во избежание штрафных санкций бывший работодатель перевел всю сумму задолженности на депозитный счет ведомства. Деньги в размере более 37 тысяч рублей направили взыскателю.