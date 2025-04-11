Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Весенние запреты В Псковской области
Креативная экономика Как начать свое дело?
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Задержание ректора ПсковГУ
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Кампуса Не будет
 
 
 
ещё Общество 11.04.2025 11:120 Забыть нельзя: великолучане вышли с инициативой благоустройства памятных мест 14.04.2025 18:170 Решение о назначении врио ректора ПсковГУ примет Минобрнауки 14.04.2025 18:140 Администрация Пскова напомнила горожанам адреса официальных страниц в соцсетях 14.04.2025 18:100 «Постскриптум»: Задержание ректора ПсковГУ, ход строительства экотехнопарка и буллинг в школах. ВИДЕО 14.04.2025 18:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 апреля 14.04.2025 17:440 Регионы России получат более 200 млн рублей на развитие добровольчества
 
 
 
Самое популярное 08.04.2025 18:0520 SHOT: Ректор ПсковГУ жила в одном из самых дорогих отелей города и успела купить две квартиры в Москве 10.04.2025 10:0013 Закономерный итог эпохи Ильиной 08.04.2025 18:084 Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов 10.04.2025 15:118 Полиция опубликовала фото дорогостоящего гардероба и украшений Натальи Ильиной 08.04.2025 18:277 Опубликовано видео задержания ректора ПсковГУ Натальи Ильиной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ООО «ЭкоРесурс» начислило зарплату опочанину после вмешательства приставов

14.04.2025 17:37|ПсковКомментариев: 0

В Опочецком районе судебные приставы помогли мужчине получить заработную оплату, которую работодатель длительное время не выплачивал, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Мужчина обратился в суд с иском к «ЭкоРесурс», указав, что он работал подсобным рабочим с 2021 года, но при увольнении в июле 2022 года компания не выплатила ему положенные деньги. Представители ООО «ЭкоРесурс» заявили, что из-за реорганизации документы по сотрудникам были утеряны.

Исполнительное производство в отношении юридического лица возбудили в отделе судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов. Согласно решению суда, помимо задолженности по заработной оплате, судебным приставам необходимо было взыскать с компании-нарушителя компенсацию и проценты за нарушение сроков выплат, а также моральный вред.

Судебный пристав уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о применении мер принудительного взыскания в случае несвоевременного исполнения решения суда.

Во избежание штрафных санкций бывший работодатель перевел всю сумму задолженности на депозитный счет ведомства. Деньги в размере более 37 тысяч рублей направили взыскателю.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?
В опросе приняло участие 17 человек
14.04.2025, 18:170 Решение о назначении врио ректора ПсковГУ примет Минобрнауки 14.04.2025, 18:140 Администрация Пскова напомнила горожанам адреса официальных страниц в соцсетях 14.04.2025, 18:100 «Постскриптум»: Задержание ректора ПсковГУ, ход строительства экотехнопарка и буллинг в школах. ВИДЕО 14.04.2025, 18:080 Фотофакт: ДТП произошло на площади Ленина в Пскове
14.04.2025, 18:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 апреля 14.04.2025, 18:030 Отборочный тур псковского фестиваля «Добрый рок» состоялся в Москве 14.04.2025, 17:560 Участники научной конференции в Ставрополе узнали о военной истории «Михайловского» 14.04.2025, 17:550 Лучшего слесаря определяли в «Псковских тепловых сетях»
14.04.2025, 17:450 Территорию бывшего стадиона планируют благоустроить в Опочке 14.04.2025, 17:440 Регионы России получат более 200 млн рублей на развитие добровольчества 14.04.2025, 17:430 Тарифы на услуги детсадов и спортшкол обсудят на сессии Великолукской гордумы 14.04.2025, 17:370 ООО «ЭкоРесурс» начислило зарплату опочанину после вмешательства приставов
14.04.2025, 17:350 Пять партий хлебобулочных изделий сняли с реализации в Псковской области 14.04.2025, 17:320 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 15 апреля 14.04.2025, 17:290 Убийство бизнесмена из Опочки обсудили в новом выпуске шоу «Mалахов» 14.04.2025, 17:230 «ГорДозор»: Распилить и уничтожить. ВИДЕО
14.04.2025, 17:210 Артисты псковского театра выступили с концертом для раненых в военном госпитале 14.04.2025, 17:150 Продолжается розыск пропавшего псковича в куртке фирмы Nike 14.04.2025, 17:120 Россияне стали позже планировать рождение детей 14.04.2025, 17:080 Волейболистки псковской «Бригантины» вошли в тройку лидеров турнира в Белоруссии
14.04.2025, 17:000 «Беседка»: Аркадий Мурылев о развитии боевых единоборств в Псковской области. ВИДЕО 14.04.2025, 17:000 Ямочный ремонт в Пскове начался с въезда между домами №28 и №30 по улице Новгородской 14.04.2025, 16:490 Сын псковича станет мэром Хельсинки 14.04.2025, 16:460 Аркадий Мурылев: Великий Луки – столица смешанных единоборств в Псковской области
14.04.2025, 16:391 В великолукской деревне Жестки построен внутрипоселковый газопровод 14.04.2025, 16:370 Концерт инди-группы «Сова» пройдёт в псковском баре «Нора»  14.04.2025, 16:350 Атлантический циклон принесёт тепло и дождь на Северо-Запад на текущей неделе 14.04.2025, 16:310 Псковича обвинили в краже Nissan
14.04.2025, 16:190 Глава псковской федерации ММА рассказал о планах на ближайший спортивный сезон 14.04.2025, 16:060 В Псковском районе сельхозкультурами планируют засеять 4903 гектара 14.04.2025, 16:030 До +21 градуса прогнозируют в Псковской области 15 апреля 14.04.2025, 16:030 ММА в Псковской области занимаются около 300 человек
14.04.2025, 15:470 Псковичка обвиняется в попытке повторно получить выплаченный налоговый вычет 14.04.2025, 15:450 Для псковских предпринимателей и инвесторов на Госуслугах работает платформа обратной связи 14.04.2025, 15:280 Россиянам напомнили об увеличенном налоговом вычете за занятия спортом 14.04.2025, 15:150 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей 12 единиц оружия 
14.04.2025, 15:090 Подведены итоги XXI-го молодёжного фестиваля «Встречи на Ловати» 14.04.2025, 15:040 Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Псковской области вырос в 2,5 раза 14.04.2025, 14:540 Суд отказал ООО «Трактиръ 903» в выплате более 25 млн рублей за изъятый из собственности Дом Седельщикова 14.04.2025, 14:500 В РФ готовы к началу детской летней оздоровительной кампании — Кравцов
14.04.2025, 14:450 «Единая Россия» проведет в Псковской области международную акцию «Диктант Победы» 14.04.2025, 14:380 Псковичи лишись более миллиона рублей из-за ухищрений мошенников  14.04.2025, 14:340 Аркадий Мурылев: Стать лучшей федерацией ММА помогла слаженная команда 14.04.2025, 14:150 Работы по сносу ветхого здания начались в Пушкинских Горах
14.04.2025, 14:120 Установлен водитель в нетрезвом состоянии в Гдове 14.04.2025, 14:040 «Засинкаться» стало самым раздражающим словом для работников СЗФО — опрос 14.04.2025, 13:550 Похищение провода для зарядки и продуктов предотвратила псковская Росгвардия 14.04.2025, 13:520 Дмитрий Мельников: «Неделя без турникетов» – одна из важнейших акций
14.04.2025, 13:370 Председатель и вице-спикеры Псковского областного Собрания проведут приемы граждан 14.04.2025, 13:330 В Госдуме призвали запретить продажу детям наборов для татуировок 14.04.2025, 13:320 Ученики из Печорского района стали победителем 17-й областной спартакиады по кроссу 14.04.2025, 13:120 Великолучанину грозит срок за покупку поддельных водительских прав
14.04.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Задержание ректора ПсковГУ, ход строительства экотехнопарка и буллинг в школах 14.04.2025, 13:020 Житель Невеля подозревается в фиктивной регистрации иностранца 14.04.2025, 13:000 Матери в Пскове посадили деревья в честь Дня беременных 14.04.2025, 12:450 «Постскриптум»: Задержание ректора ПсковГУ, ход строительства экотехнопарка и буллинг в школах
14.04.2025, 12:410 Псковичи смогут обратиться на прием к сенатору Наталье Мельниковой 22 апреля 14.04.2025, 12:370 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Распилить и уничтожить 14.04.2025, 12:300 Псковский завод «АВАР» приглашает на работу специалистов 14.04.2025, 12:280 Пригородные поезда по маршруту Великие Луки – Новосокольники запустят с 30 апреля
14.04.2025, 12:211 Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева 14.04.2025, 12:120 Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми 14.04.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Аркадий Мурылев о развитии боевых единоборств в Псковской области 14.04.2025, 11:500 Великолучанин вынес бутылку спиртного из местного магазина
14.04.2025, 11:400 «ГорДозор»: Распилить и уничтожить 14.04.2025, 11:280 Правительство утвердило энергетическую стратегию России 14.04.2025, 11:150 «Дневной дозор»: Нужно ли запретить увольнять многодетных? 14.04.2025, 11:120 Только 5% сотрудников Пскова начинают работать лучше после критики руководства – опрос
14.04.2025, 11:100 Порхович забил до смерти свою сожительницу и лишился свободы на семь лет 14.04.2025, 11:070 Великолучанин отправился на обязательные работы за угрозу убить свою бывшую жену 14.04.2025, 11:020 Главное здание и ряд других объектов псковского музея закрыты на выходной 14 апреля 14.04.2025, 10:590 Псковская область заняла 25 место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса
14.04.2025, 10:540 Профориентационная акция «Неделя без турникетов» стартовала в Псковской области 14.04.2025, 10:520 Билеты на пасхальный концерт начали раздавать в Пскове 14.04.2025, 10:500 Житель Куньинского района зашел попить воды, а ушел с похищенными деньгами 14.04.2025, 10:480 День открытых дверей прошел в Великолукском медицинском колледже
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru