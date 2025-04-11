Общество

Психолог объяснил мотивы просмотра фильмов для взрослых

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин высказал свое мнение относительно мотивов, по которым люди выбирают просмотр фильмов для взрослых.

«Надо понимать, что в нашем обществе все, что связано с интимом, осуждается. Поэтому многие люди скрывают то, что они смотрят фильмы такого плана из-за того, что боятся в первую очередь осуждения других людей. Во вторую очередь они стесняются, потому что в детстве многим внушали, что это стыдно. Стыдно говорить о сексе, и даже думать нем», - объясняет эксперт.

При этом эксперт подчеркнул, что некоторые пары смотрят фильмы эротического содержания вместе, и это не является для них проблемой по одной простой причине, пишет RuNews24.ru.