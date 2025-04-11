Общество

Регионы России получат более 200 млн рублей на развитие добровольчества

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявило о начале приема заявок на всероссийский конкурс лучших практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел», общая сумма грантов проектам-победителям составит свыше 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«Запустился прием заявок на всероссийский конкурс лучших практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел», вошедший в федеральный проект «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети», запущенный по инициативе президента России. Конкурс направлен на создание условий для развития волонтерства и вовлечение граждан России в добровольчество. Заявки принимаются до 12 мая 2025 года. Организатор конкурса - Росмолодежь, оператор - Добро.рф», - говорится в сообщении.

По словам руководителя Росмолодежи Григория Гурова, слова которого приводит пресс-служба агентства, в этом году увеличивается максимальная сумма субсидии для региона - до 15 млн рублей, а общая сумма грантов, которую направят на поддержку лучших проектов, составит более 200 млн рублей.

«Это позволит обеспечить существенно больший охват участников добровольческих инициатив в регионах России, чем в предыдущие годы», - отметил он.

Заявки для участия в конкурсе представители региональных органов исполнительной власти подают через платформу Добро.рф. На первом этапе эксперты оценят поступившие заявки заочно. Лучшие из них участники презентуют конкурсной комиссии на очном этапе. Победители будут объявлены в июне 2025 года.

«Создание условий для устойчивого развития добровольчества в России и поддержки общественных инициатив - одна из приоритетных задач национального проекта «Молодежь и дети». Благодаря государственной поддержке и конкурсу «Регион добрых дел» уже седьмой год по всей стране формируется инфраструктура поддержки местных сообществ - сеть Добро.Центров, ремонтируются помещения, в которых могут собираться добровольцы и НКО, закупаются инвентарь и техника для работы, проводятся образовательные программы», - отметил руководитель экосистемы Добро.рф, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

С 2018 года конкурс «Регион добрых дел» позволяет получить субсидию на развитие добровольчества: проведение образовательных мероприятий, строительство и ремонт волонтерских центров, реализацию инициатив самих добровольцев. За годы существования конкурса 77 регионов суммарно получили на развитие волонтерства 1,3 млрд рублей. В 2024 году субсидии из федерального бюджета получили 30 регионов России. Всего было подано 69 заявок, пишет ТАСС.