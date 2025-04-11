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Посвященный героям Великой Отечественной войны круглый стол прошел в Великих Луках

Круглый стол с молодежью города на тему «Великолукские герои Великой Отечественной войны: что мы о них знаем?» состоялся в офисе местного отделения партии «Единая Россия» при поддержке Великолукского отделения Российского-военно-исторического общества, сообщается на странице председателя местного отделения РВИО, сопредседателя Великолукского городского краеведческого общества Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

С секретарем местного отделения партии Константином Максимовым и участниками встречи состоялось обсуждение реализации партийного проекта «Историческая память» в год 80-летия Великой Победы.

«Ключевой темой обсуждения стал вопрос об увековечении имени Анастасии Дроздовой, разведчицы, партизанки, в октябре 1941 года повторившей подвиг Ивана Сусанина. С сообщением о подвиге выступили Диана Ямщмкова, руководитель совета музея школы № 16, и М.А. Жесткова, руководитель музея истории школы №16. Участники круглого стола поддержали инициативу назвать одну из новых улиц города Великие Луки именем Анастасии Дроздовой», - отметил Дмитрий Белюков.

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Кроме того, участникам продемонстрировали фильм «Великолукский Сусанин» о Герое Советского Союза Матвее Кузьмине, созданный в рамках историко-познавательного проекта «Истфакт» ПЛН-ТВ.

«Активное участие в работе круглого стола приняли члены "Молодой гвардии Единой России" и патриотического клуба "Я горжусь" ВЛГАФК. Руководителю клуба Алексею Аввакуменкову был вручен членский билет Российского военно-исторического общества», - заключил Дмитрий Белюков.