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Именем партизанки Анастасии Дроздовой могут назвать одну из улиц в Великих Луках

Предложение увековечить память партизанки Анастасии Дроздовой в Великих Луках поддержал руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутат Государственной Думы Александр Борисов в ходе круглого стола, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С докладом о подвиге Анастасии Дроздовой выступила учащаяся средней общеобразовательной школы №16 города Великие Луки, председатель совета музея истории Диана Ямщикова.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Анастасия Дроздова повторила подвиг Ивана Сусанина и была расстреляна вместе со всей семьей фашистскими карателями.

Участники круглого стола и Александр Борисов поддержали инициативу назвать именем героической партизанки Анастасии Дроздовой одну из улиц в Великих Луках.

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Ранее предложение увековечить память партизанки озвучил руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества в Великих Луках Дмитрий Белюков во время встречи с помощником президента, председателем РВИО Владимиром Мединским.