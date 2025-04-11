Общество

«Ростелеком» обеспечил быстрым мобильным интернетом шесть деревень Псковской области

«Ростелеком» построил и ввел в эксплуатацию шесть базовых станций сотовой связи в Псковской области. Компания выполнила работы в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), сообщили Псковской Ленте Новостей в «Ростелекоме».

Фотографии: «Ростелеком»

Базовые станции расположены в деревнях Красные Горки (Дедовичский район), Залесье (Печорский район), Болгатово (Опочецкий район), Чернея (Себежский район), Сиковицы (Стругокрасненский район) и Быстрецево (Псковский район). Для подключения новых объектов связи к уже существующей сети специалисты проложили почти 3 километра волоконно-оптического кабеля.

Расширение телеком-инфраструктуры суммарно затронуло свыше тысячи человек. До проведения работ ни один из указанных населенных пунктов не входил в зону устойчивого покрытия сетей мобильных операторов. Теперь же у их жителей появилась возможность пользоваться качественной голосовой связью и быстрым беспроводным интернетом.

«Мы продолжаем воплощать в жизнь важный проект по устранению цифрового неравенства. Проделан очередной этап большой работы, и его результат — запуск еще 6 базовых станций в разных частях Псковской области. В современном мире доступ в интернет — это не только возможность развлекаться и отдыхать, теперь это, можно сказать, базовая потребность, необходимая для получения образования и государственных услуг, удобного и быстрого решения множества повседневных задач. Важно и то, что появление качественной связи, несомненно, создает задел для дальнейшего развития территорий», - сказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России). В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор T2 (дочерняя компания «Ростелекома»). УЦН 2.0 предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет в малых населенных пунктах.