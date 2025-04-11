«Ростелеком» обеспечил быстрым мобильным интернетом шесть деревень Псковской области

«Ростелеком» построил и ввел в эксплуатацию шесть базовых станций сотовой связи в Псковской области. Компания выполнила работы в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), сообщили Псковской Ленте Новостей в «Ростелекоме».
Фотографии: «Ростелеком»
Базовые станции расположены в деревнях Красные Горки (Дедовичский район), Залесье (Печорский район), Болгатово (Опочецкий район), Чернея (Себежский район), Сиковицы (Стругокрасненский район) и Быстрецево (Псковский район). Для подключения новых объектов связи к уже существующей сети специалисты проложили почти 3 километра волоконно-оптического кабеля.
Расширение телеком-инфраструктуры суммарно затронуло свыше тысячи человек. До проведения работ ни один из указанных населенных пунктов не входил в зону устойчивого покрытия сетей мобильных операторов. Теперь же у их жителей появилась возможность пользоваться качественной голосовой связью и быстрым беспроводным интернетом.
«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России). В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор T2 (дочерняя компания «Ростелекома»). УЦН 2.0 предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет в малых населенных пунктах.