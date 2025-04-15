Общество

Рособрнадзор до 2026 года проработает внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ

Рособрнадзор до 2026 года планирует проработать внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ и модернизацию форм допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.

«В краткосрочной перспективе до 2026 года будут проработаны такие вопросы, как внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ, модернизация форм допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, разработка перспективных моделей заданий ЕГЭ по химии, физике, литературе, истории, информатике и иностранным языкам», - говорится в сообщении.

Музаев отметил, что единый государственный экзамен продолжает совершенствоваться, пишет ТАСС.

«На Всероссийском общественном обсуждении предложений по развитию ГИА, которое состоялось в августе 2024 года, был принят перечень мероприятий по реализации предложений по совершенствованию как содержательной составляющей, так и процедуры экзамена, в том числе направленных на обеспечение прав участников экзаменов», - уточнил он.