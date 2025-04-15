Общество

Псковичи могут принять участие в форумах «Росмолодежи»

Росмолодежь представила программу форумов на 2025 год в Национальном центре «Россия» на презентации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

«Форумы Росмолодёжи помогают молодым людям найти и реализовать свои мечты и таланты в России. Они дают возможность прокачать навыки, получить уникальные знания от экспертов, найти друзей и единомышленников, вдохновиться культурным многообразием страны, пройти стажировку в ведущих компаниях, найти работу или выиграть грант на социально значимые проекты», - отметили в комитете.

В этом году мероприятия пройдут в 25 регионах России. В них примут участие молодые семьи, военнослужащие СВО, а также представители молодежи от 14 до 35 лет из всех уголков нашей страны и из других стран.

На платформе «Росмолодёжь.Форумы» доступна регистрация на следующие форумы:

«Территория смыслов»;

«Юг Молодой»;

«ШУМ»;

«Машук»;

«Истоки»;

XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи;

«Экосистема. Заповедный край»;

ТИМ «Бирюса» (всероссийская смена «Спорт и здоровый образ жизни»);

«Область будущего»;

«Ростов»;

«Территория БезОпасности»;

«Ладога»;

«ПроРегион»;

«Каспий»;

«АГРОпродвижение»;

«На волне».

Узнать все о каждом форуме и зарегистрироваться на участие можно на платформе Росмолодёжь.Форумы