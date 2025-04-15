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Общество

Подержанное инкубационное оборудование не пропустили в Псковскую область

15.04.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области запретили ввоз бывшего в употреблении инкубационного оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в Россельхознадзоре.

На складе временного хранения, расположенном в Псковской области, специалисты управления Россельхознадзора запретили ввоз бывшего в употреблении оборудования - инкубатора, предназначенного для искусственного вывода молодняка птицы количеством до 100 яиц.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий государственный инспектор ведомства установил отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз бывшего в употреблении оборудования из Парагвая в город Переславль-Залеский и отсутствие справки уполномоченного органа страны отправления, что оборудование прошло чистку, мойку и дезинфекцию.

Ввоз инкубатора на таможенную территорию ЕАЭС запретили и оформили акт о возврате груза.

Источник: Псковская Лента Новостей
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