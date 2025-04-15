Подержанное инкубационное оборудование не пропустили в Псковскую область

В Псковской области запретили ввоз бывшего в употреблении инкубационного оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в Россельхознадзоре.
На складе временного хранения, расположенном в Псковской области, специалисты управления Россельхознадзора запретили ввоз бывшего в употреблении оборудования - инкубатора, предназначенного для искусственного вывода молодняка птицы количеством до 100 яиц.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий государственный инспектор ведомства установил отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз бывшего в употреблении оборудования из Парагвая в город Переславль-Залеский и отсутствие справки уполномоченного органа страны отправления, что оборудование прошло чистку, мойку и дезинфекцию.
Ввоз инкубатора на таможенную территорию ЕАЭС запретили и оформили акт о возврате груза.