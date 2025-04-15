Общество

Стать опекуном аистов-инвалидов могут неравнодушные псковичи

Стать опекуном и оказывать помощь в содержании аистов-инвалидов предложили псковичам, сообщили Псковской Ленте Новостей в подворье «Птичий дворик».

Видео: «Птичий дворик»

«Наши аисты-инвалиды. У одного крыло ампутировано, помните их? Благополучно перезимовали, греются на солнышке уже.

Вообще есть "Дом белого аиста", он принимает проблемных аистов, но и нам зачастую привозят, мы всегда принимаем. Еще выкормили троих малышей, которые были сброшены из гнезда, они улетели. Друзья, эти аисты у нас на постоянном месте жительства теперь навсегда, если вдруг кто-то захочет взять под своё крылышко инвалидов, стать опекуном и немного помогать нам, будем очень благодарны», - обратились к псковичам в подворье.

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