Общество

Лидер школьного самоуправления Пскова войдёт в состав Совета при Минпросвещения

Лидер школьного самоуправления города Пскова войдёт в состав Совета при Министерстве просвещения. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, ученица Псковского технического лицея Полина Иванова стала победителем II Всероссийского форума президентов школ, который проходил в Москве.

Фотографии: Telegram-канал Псковской области

В напряженной борьбе, где с каждого федерального округа выбирали лишь двух самых активных лидеров школьного самоуправления, Полина Иванова успешно справилась со всеми конкурсными испытаниями и завоевала место в Совете при Министерстве просвещения.

Одним из ключевых этапов стала защита проектов. Полина Иванова представила проект «Урок с лидером», в котором разработала концепцию приглашения в школу выдающейся личности и продумала урок до мельчайших деталей.