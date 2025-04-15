Общество

Отчетно-выборная конференция профсоюза работников госучреждений. ФОТОРЕПОРТАЖ

29-я отчетно-выборная конференция Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания состоялась в Пскове в Доме профсоюзов сегодня, 16 апреля.

Представители профсоюзов поделились сведениями о достижениях и проведенных за отчетный период 2021–2025 годов мероприятиях, обсудили планы на следующую «пятилетку». На конференции также избрали председателя областного профсоюза госслужащих, им снова стала Татьяна Победова.

Подробнее о прошедшей конференции — в фоторепортаже Анны Тягуновой.