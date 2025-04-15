Общество

Профсоюзных активистов наградили на отчетно-выборной конференции в Пскове

Председателей и лидеров отраслевых профсоюзов наградили во время отчетно-выборной конференции областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных организаций и общественного обслуживания в Пскове 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Для вручения награды от Псковского областного Собрания депутатов пригласили председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова. Он передал ее председателю Островской организации профсоюзов Елене Ивановой.

Затем благодарственное письмо администрации города Пскова передали председателю первичной профсоюзной организации Псковской таможни.

Для дальнейшего вручения наград пригласили заведующего отделом охраны труда и здоровья, главного технического инспектора труда профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания – Алексея Лебедева. Он вручил почетную грамоту председателю комитета по социальной защите Ольге Евстигнеевой. Также он передал грамоты центрального комитета председателям профсоюзных организаций.

Глава псковского профсоюза работников государственных организаций и общественного обслуживания Татьяна Победова вручила почетные грамоты председателям первичных профсоюзных ячеек администрации Палкинского муниципального округа, следственного управления Следственного комитета по Псковской области, а также Гдовской районной организации профсоюзов.

Игорь Иванов вручил диплом за сотрудничество с профсоюзами директору реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Маргарите Слотиной.