Общество

Против продажи пива на стадионах выступили 6 из 10 псковичей – опрос

Большинство псковичей выступают против продажи пива на стадионах. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Министр спорта Михаил Дегтярев считает, что запрет на продажу пива на стадионах стоит снять, так как это часть «культуры боления», а не вопрос здорового образа жизни. По его мнению, желающие выпить перед матчем сейчас просто обогащают близлежащие магазины.

59% псковичей не поддерживают эту идею. Только 16% выступают за снятие запрета, а 25% затруднились ответить.

Противники аргументируют свою позицию тем, что алкоголь провоцирует неадекватное поведение: «Я хочу смотреть соревнования, а не на пьяных дебоширов»; «Люди в опьянении могут натворить дел, лучше оставить запрет».

Сторонники, напротив, полагают, что ответственные болельщики не создадут проблем: «Кто хочет напиться — найдёт способ, а для большинства кружка пива добавит игре красок».

Мужчины втрое чаще женщин поддерживают возврат продажи пенного напитка на матчи (24% против 8%), при этом 67% жительниц Пскова категорически против. Среди горожан с доходом выше 100 тысяч рублей с предложением министра спорта соглашается каждый четвертый (25%), тогда как среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч — лишь 5%.

Сторонников возврата пива на стадионы больше среди активных болельщиков (22%), чем среди тех, кто не интересуется спортивными событиями (11%). Но даже среди посещающих матчи 50% — против.