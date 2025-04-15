Общество

В Великих Луках стартовали работы по благоустройству пляжа

В Великих Луках начались работы по благоустройству территории пляжа в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Цель проекта – создать современное, удобное и безопасное место для отдыха горожан, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

На территории пляжа появятся пешеходные дорожки и проезд для транспорта, организуют парковку для автомобилей, а также велопарковки. Зону отдыха оборудуют мягким речным песком, урнами, скамейками, дачными беседками, модульными туалетами и раздевалками.

Кроме того, на пляже установят освещение для комфортного пребывания в вечернее время, а также будет проведено озеленение – часть территории засеют газонной травой.

«Благоустройство пляжа станет ещё одним шагом к созданию современного городского пространства, комфортного для всех жителей и гостей Великих Лук. Работы планируется завершить в течение летнего сезона», - заключили в администрации.