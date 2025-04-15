Общество

Большой субботник в Пскове собрал более 80 волонтёров

В Пскове прошёл традиционный Большой субботник, организованный Псковским городским молодёжным центром. В мероприятии приняли участие более 80 волонтёров, включая представителей различных общественных объединений и организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Субботник объединил не только постоянных добровольцев Молодёжного центра, но и участников из «Молодой Гвардии» Единой России, Газпрома, ФСИН России, Трудовых отрядов подростков и волонтёрского отряда Агротехнического колледжа. Совместными усилиями удалось привести в порядок территорию под мостом Александра Невского и собрать более 60 мешков мусора.

«Мы рады, что с каждым годом к нашим субботникам присоединяется всё больше людей. Это показывает, что экологическое сознание в нашем городе растёт, и люди готовы действовать сообща ради общего блага, – отметила координатор волонтёров муниципального центра добровольчества Кристина Яковлева. – Мы благодарим всех участников за энергию, ответственность и вклад в создание комфортной среды!»

Отметим, 24 апреля от Молодёжного центра Пскова пройдёт ещё один субботник, но уже патриотической направленности – волонтёры будут приводить в порядок прилегающую территорию памятника жертвам фашизма в Крестах.