Общество

В Петербурге побит температурный рекорд 1920 года

Температурный рекорд 1920 года побит в среду в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся более чем до 22 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Рекорд есть. Сейчас в Санкт-Петербурге +22,2 градуса», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Колесов уточнял, что максимальная температура для 16 апреля была зафиксирована в 1920 году и составили +21,9 градуса.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге солнечно, скорость ветра не превышает 4 метров в секунду.