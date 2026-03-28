Минздрав России учредил новые ведомственные награды для работников здравоохранения

С 2026 года в России появятся новые ведомственные награды Министерства здравоохранения — они призваны отметить заслуги тех, кто внёс значительный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, сообщили в официальном канале министерства в МАХ.

Медаль имени Сергея Петровича Боткина - эта награда предназначена для практикующих врачей и медицинских работников, в том числе тех, кто оказывает помощь в сложных условиях: во время чрезвычайных ситуаций, эпидемий и военных действий. Медаль подчёркивает важность самоотверженного труда медиков в экстремальных обстоятельствах.

Медаль имени Ивана Петровича Павлова - награда присуждается за выдающиеся научные исследования и разработки в области медицины, получившие признание как в России, так и за рубежом. Медаль отмечает вклад учёных, чьи открытия и достижения способствуют прогрессу в здравоохранении и медицинской науке.

Медаль «За содействие в охране здоровья» смогут получить государственные служащие, работники органов власти, иные граждане, активно способствующие развитию здравоохранения и иностранные специалисты, принимающие участие в укреплении медицинской инфраструктуры и реализации профильных инициатив.

Медаль «За международные усилия по укреплению общественного здоровья» предназначается для международных деятелей и представителей органов здравоохранения иностранных государств.

Медаль вручается за укрепление сотрудничества с Россией, участие в международных исследовательских программах и развитие партнёрских связей в сфере здравоохранения.

Медаль «За наставничество в здравоохранении» - эта медаль отмечает заслуги лучших наставников, которые на протяжении многих лет вносят личный вклад в профессиональное становление молодых специалистов. Награда подчёркивает значимость передачи опыта и знаний от поколения к поколению в медицинской среде.