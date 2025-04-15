Общество

Команда «Камбаламба» из Пскова прошла в четвертьфинал Первой лиги КВН

Команда КВН «Камбаламба», представляющая город Псков, прошла в 1/4 финала Первой лиги КВН. Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители коллектива, 3-я игра 1/8 Первой телевизионной лиги КВН прошла 16 апреля в городе Пермь.

Команда КВН «Камбаламба» одержала победу, заняв 1 место по итогам 3-х конкурсов, и прошла в 1/4 финала «Первой» лиги КВН. Сыграли «приветствие», импровизационный конкурс и «домашнее задание».

В импровизационном конкурсе и конкурсе «домашнее задание», по оценкам жюри, команда набрала большее количество баллов, чем другие участники.

Напомним, также псковская команда КВН «Камбаламба» приглашена в Центральную лигу КВН «Нева» по итогам фестиваля, который прошел 6 и 7 апреля в Санкт-Петербурге.