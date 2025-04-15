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Общество

Более 14 тысяч сертификатов на маткапитал проактивно оформили в Псковской области

17.04.2025 12:18|ПсковКомментариев: 0

За пять лет отделение Социального фонда России по Псковской области проактивно оформило более 14 тысяч сертификатов на материнский капитал, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения.

В России выдали 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В Псковской области выдано 55 367 сертификатов на материнский капитал, 514 из них в 2025 году. Господдержка доступна семьям, в которых с 2007 года родился или усыновлен второй ребенок или после 1 января 2020 года появился первенец.

С 2020 года сертификат на маткапитал оформляется только в электронном виде, без необходимости подачи заявлений. С этого времени в беззаявительном порядке в регионе уже оформлено 14 097 сертификатов.

«После регистрации рождения ребёнка в ЗАГСе информация автоматически поступает в отделение СФР по Псковской области. Специалисты ОСФР проверят данные, оформят электронный сертификат и направят его в личный кабинет родителя на портале госуслуг. Как правило, его получает мама. Если свидетельство о рождении уже на руках, а сертификат на госуслугах все еще не пришел — нужно подождать несколько дней, требуется немного времени для обработки сведений», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Цифровая версия сертификата на материнский капитал включает в себя информацию, которая раньше указывались в бумажном документе. При необходимости его можно распечатать или сохранить на компьютере. Срок действия сертификата не ограничен.

В случае усыновления ребёнка приёмным родителям требуется подать заявление на оформление сертификата на материнский капитал, поскольку именно они могут предоставить необходимые сведения об усыновлении.

Напомним, что псковские семьи могут направить средства капитала на улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе, накопительную пенсию мамы или адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.

Если после использования средств материнского капитала остался неизрасходованный остаток, его можно получить в виде единовременной выплаты. Это возможно, если сумма не превышает 10 000 рублей и все остальные запланированные выплаты уже произведены. В настоящее время около 700 псковских семей воспользовались такой возможностью.

Если остались вопросы, то обратиться за консультацией можно по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами — 8 800 100 0001 (звонок бесплатный) или в социальные сети отделения СФР по Псковской области: «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram

Источник: Псковская Лента Новостей
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