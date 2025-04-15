Общество

«Мы справимся!»: в Пскове обсудили проблемы доступности образовательной среды для учащихся с инвалидностью

Обеспечение равного доступа к знаниям, независимо от индивидуальных возможностей — такую задачу ставит перед собой инклюзивное образование. Почему школьникам и студентам с ограниченными возможностями здоровья важно учиться вместе с обычными детьми и насколько готовы образовательные учреждения работать с ними?

Эти и другие вопросы обсудили специалисты на международной научно-практической конференции «Региональная практика формирования профессионального образовательного маршрута лиц с инвалидностью и ОВЗ», которая прошла 16 апреля на базе Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

«Мир меняется — ценности остаются»

Международная научно-практическая конференция по вопросам инклюзивного образования проходит в Пскове не первый год и является частью деловой программы чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс». Мероприятие собрало на площадке ПОИПКРО специалистов не только из Псковской области, но также из других регионов России и из Республики Беларусь.

С приветственным словом выступил директор Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Николай Соловьев — учебного заведения, которое на протяжении многих лет является основной площадкой чемпионата «Абилимпикс» и помогает открывать новые профессиональные горизонты перед людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

О важности профессиональной ориентации людей с ограниченными возможностями здоровья сказал и заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев. «В настоящее время получение качественного доступного профессионального образования лицами с инвалидностью и ОВЗ является одним из неотъемлемых условий для успешной социализации и интеграции их в общество, значительно расширяет возможность для профессионального самоопределения и возможного трудоустройства», - сказал он.

Зампредседателя комитета отметил, что в настоящее время в Российской Федерации сложилось образовательная политика в сфере инклюзивного образования, для которой характерны непрерывность и преемственность - «выстраивание обучающей среды на протяжении всей жизни человека с учетом его образовательных потребностей и возможностей».

Сергей Николаев обратил внимание на то, что мероприятие проходит в стенах ПОИПКРО. «Это наше учреждение, которое занимается аккумуляцией данного вопроса и повышением квалификации не только в этом направлении, но и во всех остальных», - подчеркнул он. И пожелал участникам форума успешной работы и новых идей.

Со словами приветствия к собравшимся обратилась врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова. Она напомнила о важности взаимодействия «всех субъектов коммуникации - от детского сада до учреждений профессионального образования». «Мир меняется, но вечные ценности остаются. И понимание того, как правильно встраивать людей с ограниченными возможностями здоровья в нашу образовательную повестку, нашу трудовую деятельность, в нашу социальную реальность, мы должны передавать от поколения к поколению», - отметила она.

Причем, по словам врио ректора, речь идет не просто о принятии этих людей, а о понимании того, что они нужны и важны. «Им тяжелее всех совершать даже простые действия, тем более, получать образование, что-то делать на благо общества и развивать нашу социальную сферу в регионе», - подчеркнула Екатерина Гончарова.

Проводники в мир знаний

Белорусские коллеги обратились к участникам конференции по видеосвязи. Значимость мероприятия для педагогического сообщества России и Белоруссии отметила ректор Государственного учреждения дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт развития образования» Ольга Лапатинская.

«Переход к инклюзивному образованию — это, прежде всего, процесс изменения общественного сознания, принятие данного явления педагогами. Именно они являются проводниками обучающихся в мир знаний и их возможностей. И эффективность внедрения инклюзивного подхода в образовательную систему зависит от квалификации и профессионализма педагогических кадров», - сказала она.

По словам Ольги Лапатинской, педагоги должны уметь общаться не только с коллегами и учащимися, но и с родителями, объяснять свои методы, приемы и цели работы.

«Хочу выразить благодарность за возможность участия в конференции. Мы ценим вашу готовность создать площадку для обсуждения актуальных вопросов инклюзивного образования, которая будет способствовать развитию новых идей и подходов. Ваша работа вдохновляет нас на улучшение условий для обучающихся, независимо от их особенностей», - подчеркнула она.

От приветствий участники форума перешли к обсуждению актуальных вопросов. Об организации обучения и создания специальных условий для детей с ОВЗ в Псковской области рассказала начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности комитета по образованию Псковской области Ирина Орехова.

Докладчик начала свое выступление с цитаты. «Каждый ребенок пришел в этот мир не случайно, у него своя жизненная миссия, и наш долг - помочь выполнить ее», - напомнила она.

По словам Ирины Ореховой, общее образование детей с инвалидностью и ОВЗ в Псковской области обеспечивает сеть инклюзивных общеобразовательных организаций. Так, в службах ранней помощи оказывается психолого-педагогическая помощь детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также их семьям. Такую помощь получает порядка 300 человек. А задачу комплексного обследования детей и подростков с ОВЗ с 3-летнего возраста решают комиссии при центрах психолого-медико-педагогической помощи.

Специалист сообщила, что в этом учебном году 1675 детей дошкольного возраста с ОВЗ обучаются в группах общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности в 88 организациях. В муниципальных общеобразовательных школах обучается 3311 детей с ОВЗ - 58% от общего количества детей с ОВЗ школьного возраста. Остальные 2632 ребенка учатся в специальных коррекционных школах и школах-интернатах.

Также для таких детей организовано дополнительное образование в учреждениях культуры и спорта, они участвуют в различных олимпиадах и конкурсных мероприятиях.

«Задача обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях на сегодняшний день остается актуальной. Комитет также уделяет внимание вопросам получения среднего профобразования детей с инвалидностью и ОВЗ», - подчеркнула Ирина Орехова.

Все в наших руках

Внимание к такому направлению, как профобразование, не случайно. Это возможность людей с инвалидностью получить специальность. Но создание инклюзивной образовательной среды в системе среднего профобразования сталкивается с рядом проблем.

О них и о путях их решения рассказала заместитель директора по базовой профессиональной образовательной организации колледжа профессиональных технологий и сервиса Инна Алексеева.

«Инклюзивное образование на сегодня является одним из приоритетных направлений системы образования в России. Процесс построения такого образования активизирует все ресурсы, начиная от кадровых до учебно-методических. И чаще всего проблемы возникают в нормативной базе»,- сообщила она.

По словам специалиста, программы образовательных организаций, где обучаются студенты с инвалидностью, должны быть актуализированы, к ним необходимо разработать план или «дорожную карту» первоочередных мероприятий по улучшению доступности образовательной среды, в том числе положение о содействии в трудоустройстве выпускников.

Также есть проблемы с доступностью образовательного пространства. Учреждения должны обеспечить «архитектурную комфортность и доступность для студентов с ОВЗ от входной зоны до аудиторий, санитарно-гигиенических помещений, производственных мастерских и зон отдыха». «Очень важно для профессиональных образовательных организаций ещё и обеспечение средств обучения: обустройство специализированных рабочих мест, подъемных устройств и других элементов. Этот компонент предусматривает достаточное финансирование, что не всегда зависит от образовательной организации. Но, тем не менее, нам нужно доступную среду доводить до совершенства», - отметила Инна Алексеева.

Важно, по ее словам, и наличие адаптированных образовательных программ. В Псковской области реализуется порядка 209 программ СПО. За исключением немногих все они должны быть адаптированы для учащихся с инвалидностью.

Инна Алексеева обратила внимание и на тот факт, что нередко педагоги не готовы к изменению учебного материала для разных категорий обучающихся. «В этом случае нужна работа по повышению квалификации преподавателя и тиражирование удачного опыта коллег. Все в наших руках. Наша творческая активность должна помочь справиться с этой тенденцией», - отметила она.

Никуда не делись и «стереотипы» в отношении инвалидов. «Мы сталкиваемся с неготовностью общества к принятию детей с ОВЗ. При общении со студентами с особенностями развития со стороны нормотипичных однокурсников возможны такие реакции, как неловкость, страх, любопытство. Что мы можем делать? Решение этих вопросов лежит в руках психологов. Они должны помочь поддерживать различными мероприятиями инклюзивную коммуникативную толерантную культуру. Я думаю, мы справимся», - заключила специалист.

Надо отметить, что на сегодня в Псковской области 195 студентов с ОВЗ осваивают программы СПО по 15 направлениям и 185 - получают профобучение по 10 направлениям. Самые популярные профессии: сварщик, лечебное дело, повар-кондитер, мастер по обслуживанию автомобилей.

«Конечно, не все рабочие специальности могут быть успешно освоены инвалидами. Но важно, чтобы как можно больше программ было адаптировано под таких студентов. А наша задача - создавать успешную инклюзивную среду. Все в наших силах», - выразила уверенность Инна Алексеева.

Научно-практическая конференция продолжилась работой сессий «Педагогическая деятельность в условиях инклюзивного профессионального образования» и Аспекты преемственности инклюзивной модели при ее реализации в детском саду и школе». Педагоги обсудили алгоритм разработки адаптированных образовательных программ СПО/ПО, особенности их реализации, организацию конкурсов профессионального мастерства лиц с инвалидностью и ОВЗ и другие вопросы.

Светлана Синцова

Фото ПОИПКРО