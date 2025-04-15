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Директор Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса: Важна непрерывность и преемственность в развитии инклюзивного образования

«Важна непрерывность и преемственность в развитии профессионального инклюзивного образования, которая предусматривает выстраивание образовательной среды для человека с учетом его образовательной потребностей и возможностей», - такое мнение высказал директор Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Николай Соловьев, выступая на международной научно-практической конференции «Региональная практика формирования профессионального образовательного маршрута лиц с инвалидностью и ОВЗ» в Пскове.

Фото ПОИПКРО

По его словам, речь идет о формировании образовательного маршрута для человека с проблемами в развитии с целью реализации его жизненного потенциала.

Николай Соловьев напомнил, что год от года инклюзивное образование занимает все большее место в системе образования Российской Федерации. «Появившись впервые в дошкольном образовании, постепенно оно завоевало свое достойное место в работе школ. А с 2016 года, с момента создания базовых профессиональных образовательных организаций, стало развиваться быстрыми темпами и в системе среднего профессионального образования. К настоящему времени в стране сложилась определенная образовательная практика в сфере инклюзивного образования, есть достаточная нормативная база для организации и развития этой работы», - сообщил он.

Сейчас, по словам специалиста, «наступает время осмысления и подведения первых итогов этой работы». Именно с этой целью Пскове организована научно-практической конференция в рамках X регионального чемпионата «Абилимпикс». Ее задача — рассмотреть региональный опыт развития профессионального инклюзивного образования.

Отметим, что Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса — учебное заведение, которое на протяжении многих лет является основной площадкой чемпионата «Абилимпикс» и помогает открывать новые профессиональные горизонты перед людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.