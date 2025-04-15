Общество

Знак «Почетный гражданин Псковского района» вручили ветерану Зинаиде Косьяновой

Вместе с председателем Псковского районного Собрания Владимиром Яниковым глава Псковского района Наталья Федорова вручила знак «Почетный гражданин Псковского района» ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Косьяновой. Об этом глава сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Наталья Федорова напомнила, что решение о присвоении Зинаиде Косьяновой и Евгении Назаретской звания «Почетный гражданин Псковского района» было принято в ходе мартовской сессии районного Собрания депутатов.

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«В год 80-летия Великой Победы мы отдаем дань уважения нашим ветеранам. Их руками выкована Победа, на родную землю возвращен мир, восстановлено народное хозяйство. Наше внимание, забота, общественное признание и уважение – это то немногое, чем мы можем их порадовать и поблагодарить. Зинаида Ивановна – добрейшей души человек, труженица, счастливая мама, бабушка и прабабушка. За военную и послевоенную молодость судьба даровала ей долгую, трудную и счастливую жизнь», - отметила глава.

В заключение Наталья Федорова пожелала псковичке крепкого здоровья, любви и заботы близких, радости каждого дня.