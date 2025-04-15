Общество

Ярмарка вакансий пройдёт в Локне 18 апреля

Обновлённый кадровый центр в Локне посетил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Уже завтра, 18 апреля, здесь пройдет ярмарка вакансий, сообщил глава муниципалитета в своём Telegram-канале.

Фотографии: Иван Белугин / Telegram

Ярмарка поможет найти подходящие вакансии соискателям любых возрастов. Также это отличная возможность пообщаться с работодателями и узнать о свободных рабочих местах, отметил Иван Белугин.

«Просторное, современное и очень удобное место, где каждому готовы помочь — будь то поиск работы, переобучение или профессиональное развитие. Здесь действительно можно найти дело по душе, опираясь на свои знания, навыки и опыт — и при поддержке внимательных специалистов», - добавил глава Локнянского округа.