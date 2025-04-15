11 самовольно размещённых информационных таблички демонтировали в Пскове

Демонтаж 11 самовольно размещённых информационных конструкций на фасадах зданий осуществили в Пскове сегодня, 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в контрольном управлении администрации города Пскова.
Видео: Контрольном управлении администрации города Пскова/ сообщество ВКонтакте
Демонтаж провели по адресам: улица Лепешинского 8, улица Ленина 1, улица Свердлова 44, улица Рокоссовского 18, улица Красноармейская 29. Работы выполнили совместно с МКУ города Пскова «Служба благоустройства города».