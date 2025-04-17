Общество

Сотрудники УИС Псковской области приняли участие в донорской акции

Сотрудники УФСИН России по Псковской области во главе с заместителем начальника регионального ведомства Дмитрием Алексеевым вновь пополнили ряды доноров, посетив областную станцию переливания крови, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Акция, приуроченная к Национальному дню донора, который отметят 20 апреля, стала продолжением доброй традиции коллектива, осознающего важность безвозмездной помощи нуждающимся в переливании крови, заявили в ведомстве.

Дмитрий Алексеев подчеркнул символичность мероприятия, призванного напомнить обществу о значимости донорства и выразить признательность тем, кто делится своей кровью ради спасения других.

Все участники акции – уже опытные доноры, прошедшие предварительный медицинский осмотр и допущенные к процедуре. Отметим, в уголовно-исполнительной системе Псковской области несут службу 13 сотрудников, удостоенных звания «Почетный донор».