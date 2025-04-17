Общество

Псковичей приглашают на бесплатную масштабную конференцию по искусственному интеллекту

МТС приглашает 23 апреля на бесплатную конференцию по теме искусственного интеллекта «МТС Power Day. Подключаем силу ИИ». Принять участие могут все желающие, кому необходимы навыки работы с нейросетями: будь то студенты и молодые специалисты, использующие ИИ в учебе или работе, или профессионалы с большим опытом, следующие за технологичными трендами. Регистрация на конференцию открыта по ссылке.

На одной площадке соберутся известные эксперты в области искусственного интеллекта, которые не только расскажут, но и продемонстрируют массовой аудитории, как работать с нейросетями. В программе — 5 насыщенных реальными кейсами лекций от Андрея Цыгана, Андрея Шиманского, Дмитрия Прокоповича, Максима Драницы, Дмитрия Аникина.

Слушатели научатся создавать тексты, изображения, использовать нейросети для составления туристических маршрутов, расшифровки медицинских показателей и многое другое. Также участники конференции погрузятся в прогноз специалистов о стремительном развитии нейросетей до 2030 года, чтобы понимать, как строить свои карьерные траектории. Кроме того, на встрече можно будет проверить свои знания по теме искусственного интеллекта и, конечно, обрести новые знакомства среди единомышленников.