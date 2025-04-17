Зал ожидания для маломобильных граждан начал работать на вокзале в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».
Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
В торжественной церемонии открытия зала принял участие депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский
Пространство оборудовали с учётом различных потребностей: установили индукционную систему, кнопку вызова персонала для оперативной помощи. Для пассажиров, передвигающихся на инвалидных креслах, предусмотрели удобные места с возможностью подзарядки колясок. Особое внимание уделили комфорту лежачих пассажиров — для них создали отдельную зону, а также предусмотрели душевые кабины.
Зал открыт РЖД при поддержке партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда».