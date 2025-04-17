Общество

Зал ожидания для маломобильных граждан начал работать на вокзале в Пскове

Зал ожидания для маломобильных граждан начал работать на вокзале в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

В торжественной церемонии открытия зала принял участие депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский

«Псковский зал — четвертый по счету на Северо-Западе. Его открытие стало своего рода первым этапом масштабного капремонта вокзала, который будет проводиться в ближайшие несколько лет», - отметили в «Единой России».

Пространство оборудовали с учётом различных потребностей: установили индукционную систему, кнопку вызова персонала для оперативной помощи. Для пассажиров, передвигающихся на инвалидных креслах, предусмотрели удобные места с возможностью подзарядки колясок. Особое внимание уделили комфорту лежачих пассажиров — для них создали отдельную зону, а также предусмотрели душевые кабины.

Зал открыт РЖД при поддержке партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда».