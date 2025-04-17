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Общество

Проезд военной техники на параде в Пскове не планируется — губернатор

18.04.2025 15:51|ПсковКомментариев: 0

В рамках празднования 80-летия Великой Победы проезд военной техники по городу Пскову не планируется, сообщил на заседании организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Техника в Пскове будет выставлена в стационарном формате.

 

«Ранее мы обговаривали, что проезд военной техники не планируется. В стационарном формате», — сказал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в Псковской области парад и акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдут в очном формате. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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