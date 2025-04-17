Общество

Проезд военной техники на параде в Пскове не планируется — губернатор

В рамках празднования 80-летия Великой Победы проезд военной техники по городу Пскову не планируется, сообщил на заседании организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Техника в Пскове будет выставлена в стационарном формате.

«Ранее мы обговаривали, что проезд военной техники не планируется. В стационарном формате», — сказал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в Псковской области парад и акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдут в очном формате.