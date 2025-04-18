Общество

Сотрудники великолукского СИЗО-2 высадили липы на набережной реки Ловать

Сотрудники СИЗО-2 присоединились к акции по увековечиванию подвига участников Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН по Псковской области

Личный состав великолукского следственного изолятора №2 поддержал международную акцию «Сад Памяти», посвященную 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

Мероприятие прошло в Петровском парке вблизи набережной реки Ловать в Великих Луках. Сотрудники учреждения высадили около десятка молодых лип - как живой символ памяти о тех, кто сражался за мирное небо.

«Ежегодно в преддверии Дня Победы наш коллектив старается внести свою лепту в увековечивание подвига советского народа, победившего фашизм. Каждый саженец - это не просто молодое дерево, это вечный огонь, только в зеленом облике, который будет жить, расти и напоминать об отваге и доблести наших солдат», - отметили сотрудники СИЗО-2.