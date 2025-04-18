Общество

Суд запретил частному бизнесмену продавать на Wildberries футболки «Армия России»

Суд в Москве запретил предпринимателю продавать на Wildberries уставные футболки и толстовки «Армия России» из-за отсутствия права использовать товарный знак, а также обязал Роскомнадзор внести страницы маркетплейса с этими товарами в реестр запрещенных к распространению в РФ, говорится в материалах дела.

Согласно имеющимся данным, прокурор обратился в Московский районный суд с иском о признании запрещенной к распространению информацию на странице Wildberries, где можно приобрести футболки и толстовки «Армия России», пишет РИА Новости.

По законодательству никто не может без разрешения правообладателя использовать похожие на его товарный знак обозначения. Однако частный предприниматель через маркетплейс распространял одежду с символикой «Армия России», не владея соответствующим товарным знаком.

Изучив все материалы, суд запретил предпринимателю продавать уставные футболки и толстовки «Армия России» на Wildberries, а также обязал Роскомнадзор внести страницу продавца на маркетплейсе в реестр страниц сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в России.