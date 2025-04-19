Заявки на IX фестиваль «Робомастер Псков-2025» подтвердили 72 команды

IX Псковский открытый региональный фестиваль инженерно-технического творчества «Робомастер Псков-2025» состоится в Печорах 26 апреля.
Фото: Теодор Плявинский
Как сообщил Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель кружка робототехники Палкинской средней школы Теодор Плявинский, организатором выступает Псковская областная общественная организация «Центр развития кадрового потенциала», объединившая неравнодушных педагогических волонтеров из Пскова, Печор, Палкино, Опочки, Себежа, Великих Лук. Заявки на участие подтвердили 72 команды юных изобретателей.
108 учеников, 19 педагогов будут соревноваться в восьми номинациях. Команды-победители и призеры получат робототехнические наборы.