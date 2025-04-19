Фотофакт: Купальный сезон в Пскове открыт

Псковский музейщик на чтениях в «Михайловском»: Возможно, Пушкин готовился к комментированному переводу «Слова о полку Игореве»

Программа «География на вкус» с участием псковича выйдет на телеканале «Еда» 20 апреля

Более 250 поисковых мероприятий проведут в Псковской области к 80-летию Победы