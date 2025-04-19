Общество

Единое расписание уроков введут в российских школах

В российских школах введут единое расписание, работа над этим уже подходит к концу, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — приводит слова Кравцова РИА Новости.

Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.

В министерстве также уточнили, что ключевая задача введения единого расписания уроков заключается в минимизации перегрузки и равномерном распределении учебы.

По словам заместителя директора Института содержания и методов обучения (ИСМО) Людмилы Лагуновой, данная инициатива также поможет школьникам легко переходить из одной школы в другую, если такая необходимость есть.