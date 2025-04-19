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Общество

«Труд облагораживает человека»: псковичи рассказали, почему выходят на субботники

21.04.2025 10:39|ПсковКомментариев: 0

Установившаяся летняя погода в Пскове сопутствовала проведению общедомового субботника на участке округа №2. И местные жители, и псковичи с совершенно других частей города объединились за общей задачей — убрать мусор. Что мотивировало семью с шестью детьми, местных активистов и приезжих волонтеров выйти 19 апреля на субботник, читайте в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Традиция должна жить

В преддверии Светлой Пасхи и в начале выходных пенсионеры и родители с детьми вышли на уборку придомовой территории у дома №7 в переулке Машиниста, Завокзалье. Организовали уборку территории депутат Псковской городской Думы по округу №2 Алеся Михачева и ее помощники-волонтеры.

«Сегодняшний субботник — это наша инициатива вместе с активными жителями. Тут бегают и играют дети на футбольном поле, много битого стекла, разлагающегося пластика. И пришли вместе все убрать. Сложновато в наше время собирать людей на субботники… Наверное, это связано с тем, что у людей большая загрузка на работе, кто-то работает в выходные, по вечерам. Инициатива, в основном, исходит от нас», - рассказала депутат от округа №2 Алеся Михачева.

Семеро по лавкам. Шестеро по граблям

Среди участников была семья Астаховых, которые приехали из Писковичей всем составом своей дружной семьи: шестеро детей, мама и папа! Родители говорят, что это не первый семейный выезд на субботники. Для них эта традиция является воспитательным мероприятием — они учат детей бережно относиться к природе и следить за окружающей средой.

«Я сам из Писковичей, в прошлом работник следственного изолятора, сейчас на пенсии. В моей семье шестеро детей, жена имеет высшее биологическое образование. Мы воспитываем детей в любви и бережливости к природе. Обычно я и мои дети выходим на субботники там, где проживаем, но решили побыть волонтерами сегодня здесь. Всей семьей мы в сборе, убираемся», - рассказал свою историю многодетный отец Александр.

Особое место в семье Астаховых занимают добро и любовь к труду. 

«Мы приучаем ребят делать добро окружающим. С детьми весело. Совместно убирая город, ощущается семейное единство. А что как нельзя больше является общим, если не дело на благо общества? Результат, красота «до и после» уборки нас всех вдохновляет, поэтому труда приезжать на субботники нам не составляет! Человек получает наибольшее счастье, когда делает добро», - подытожил Александр.

Я хочу сделать свой двор чище

Среди местных жителей нашлись и волонтеры-новички, которые решили попробовать свои силы в общественно-полезном мероприятии.

«Я впервые участвую в субботнике. Сподвигло меня то, что по этой территории мы постоянно гуляем с собакой, вокруг куча стекол. Мы сначала своими силами убирались, но масштаб работы большой, поэтому я подумала, что моя помощь будет нужна. Мы давно говорили о том, чтобы хотя бы коллективом собачников собраться и убрать мусор. А тут иду, смотрю: объявление о субботнике. Думаю, почему бы не принять участие в полезном деле», - поделилась своей историей Лариса, житель округа №2.
 

Как и в любом жилом доме, среди жителей выступают инициаторами активные граждане. Среди них оказалась местная жительница Жанна, которая не в первый раз участвует в уборке территории в переулке Машиниста.

«Я была одним из инициаторов. Все началось с того, что мы хотели убрать дорожку у дома, а вылилось это в целый субботник на футбольном поле. Сейчас люди в основном думают, что им все должны. Одна и та же команда возрастных людей собирается на уборку. Чтобы заинтересовать детей и молодежь, мы собираем подарки, конфеты. Я считаю, должны вменить в обязанность держать личную ответственность за чистоту у дома. Если ты сам убрал это место, то лишний раз подумаешь, стоит ли туда кидать бутылку или фантик. Не мусорьте и приучайте детей к тому же!» - обратилась к горожанам местная жительница Жанна.

Вопрос экологии и любовь к родному городу сподвигли одного из псковских волонтеров посвятить выходной день уборке территории Завокзалья. 

«Я не в первый раз участвую в волонтерских выездах для уборки города. Экологию нашу надо спасать! Меня сподвигает желание обустроить и поухаживать за родным городом. Я - коренная псковичка. На субботники всегда люди находятся. Такая традиция обязательно должна жить. Дурные мысли во время труда не лезут. Люди общаются, дружеские отношения воцаряются, вместе радуемся результату», - рассказала о своих эмоциях волонтер Елена.

Она также обратила внимание на то, что прилегающие торговые точки скидывают остатки продуктов и мусор в находящийся рядом пруд и выразила просьбу так не делать.

Терпение и труд - все перетрут

С большим объемом работы команда активистов справлялась почти четыре часа. Но результат выполненного труда оправдал вложенные старания, и все причастные остались довольны итогом субботника.

«Мы не теряем надежду, что традиция субботников максимально возродится. Как правило, большая часть трудящихся - это волонтеры и мои помощники. Жителей не так много, но самое главное, что они есть! Один за другим, при ежегодных субботниках, дают толчок, чтобы на определенных участках округа с каждым годом становилось все больше включенных в уборку жителей», - прокомментировала важность традиции субботников Алеся Михачева.

Депутат отметила, что псковичам не обязательно дожидаться объявления о субботнике. Они могут обратиться в управление городского хозяйства с запросом на то, чтобы убрать придомовую территорию. УГХ предоставит им все необходимое — мешки, грабли, перчатки. И потом вывезет собранный мусор.

Составом в двадцать человек и в общей сложности четырьмя часами работы активисты справились с уборкой большого количества мусора на участке Завокзалья. Выносили шины из пруда, двери из чащи, военную проволоку из кустов. Абсолютно все подчеркнули, что не жалеют о потраченных силах и времени, поскольку труд во благо города их вдохновляет и мотивирует! В преддверии Светлой Пасхи и Дня Победы работа была только в радость.

Софья Радион 

Пресс-портрет
Михачёва Алеся Михайловна Руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, депутат Псковской городской Думы по округу №2
Теги: #округ 2
Источник: Псковская Лента Новостей
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