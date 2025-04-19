Общество

Великолукская королева красоты рассказала о различиях между «Мисс» и «Миссис»

Главные различия в категориях «Мисс» и «Миссис» заключается в требованиях к конкурсанткам и возможности выражать себя. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала «Миссис Великие Луки-2024» Гран-при, «Миссис Достояние», «Миссис Талант», «Королева полуфинала» Татьяна Крылова.

Гостья студии отметила, что хотя в категории «Мисс» представлены молодые девушки, они сталкиваются с повышенными требованиями, поскольку у них впереди много испытаний.

«У нас, состоявшихся женщин, замужних и с детьми, есть возможность чувствовать себя комфортно с нашими фигурами и представлять себя в конкурсе так, как нам удобно», — прокомментировала Татьяна Крылова.

По мнению королевы, «разница между титулами заключается в том, что у девушек установлены более строгие стандарты».

Она подчеркнула, что подготовка важна как для участниц в категории «Мисс», так и для «Миссис», однако последние имеют больше свободы выражения и могут быть самими собой.

«Мы, возможно, легче воспринимаем свою роль, так как нам позволено быть просто замужними женщинами и мамами, которые стремятся показать себя», — добавила Татьяна Крылова.

Таким образом, диалог выявил разные точки зрения на сложности и возможности, с которыми сталкиваются участницы обеих категорий.