Великолукская королева красоты рассказала о различиях между «Мисс» и «Миссис»

Главные различия в категориях «Мисс» и «Миссис» заключается в требованиях к конкурсанткам и возможности выражать себя. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала «Миссис Великие Луки-2024» Гран-при, «Миссис Достояние», «Миссис Талант», «Королева полуфинала» Татьяна Крылова.
Гостья студии отметила, что хотя в категории «Мисс» представлены молодые девушки, они сталкиваются с повышенными требованиями, поскольку у них впереди много испытаний.
По мнению королевы, «разница между титулами заключается в том, что у девушек установлены более строгие стандарты».
Она подчеркнула, что подготовка важна как для участниц в категории «Мисс», так и для «Миссис», однако последние имеют больше свободы выражения и могут быть самими собой.
Таким образом, диалог выявил разные точки зрения на сложности и возможности, с которыми сталкиваются участницы обеих категорий.