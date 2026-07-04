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В МИД заявили об открытии странами Балтии неба для ударов ВСУ по России

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Страны Балтии открывали небо для ударов ВСУ по России, заявил замглавы российского МИД Галузин. По его словам, есть «верифицированные данные» о предоставлении Латвией и другими прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских дронов.

В начале мая власти Латвии заявили о вторжении БПЛА из воздушного пространства России, в российском Минобороны отметили, что в ту ночь украинские дроны пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга с латвийской территории. В середине мая силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотник над территорией страны

Латвия и другие страны Балтии уже открывали небо для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин. По его словам, есть «верифицированные данные» о предоставлении прибалтийскими республиками своих воздушных коридоров для украинских дронов, которые атаковали российскую гражданскую инфраструктуру, пишет «Форбс». 

Галузин также заявил, что для возобновления мирного процесса по Украине нужна «политическая воля Киева и его кураторов». «Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса», — подчеркнул он.

По словам замглавы российского МИД, у Киева нет самостоятельности в принятии решений — Украина транслирует то, что передают кураторы, которые, в свою очередь, хотят лишь заморозки боевых действий для перегруппировки сил. Галузин также сказал, что Россия заинтересована в прочном и устойчивом мире и устранении первопричины конфликта. 

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