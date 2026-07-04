Псковским курсантам рассказали о важности традиционных духовно-нравственных ценностей

В Псковском филиале университета ФСИН состоялась встреча курсантов с лектором филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Надеждой Алексеевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В ходе выступления были рассмотрены вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, важности семьи как опоры государства, а также роли русского языка в формировании государственности, истории и культуры.

«Крепкая семья – это главная ценность в жизни каждого человека, которая является оплотом любви, мудрости, ответственности. Именно в семье человек познает окружающий мир, впитывает духовно-нравственные традиции своего народа, учится любви к Родине и своим близким», – отметила Надежда Алексеева.