«Миссис шеф» из Великих Лук: Победу в этом конкурсе я посвятила мужу

«Миссис Великие Луки классик-2024», «Миссис шеф» Ольга Бируля поделилась, что для конкурса она предоставила сложное блюдо длительного приготовления — запеченную лосятину в брусничном соусе и брусничной глазури, победу с которым она одержала только благодаря своему мужу. Об этом она рассказала в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».
Блюдо гостьи студии произвело впечатление на жюри, и в конце конкурса участники просили оставшиеся кусочки, однако все было съедено. «У меня спрашивали рецепты, и с этим блюдом, с красивой презентацией я выиграла этот конкурс», — отметила она.
Ольга Бируля также рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при подготовке.
В связи с этим великолучанка посвятила свою победу именно мужу, подчеркнув его активное участие в поиске ключевого ингредиента.