Общество

«Миссис шеф» из Великих Лук: Победу в этом конкурсе я посвятила мужу

«Миссис Великие Луки классик-2024», «Миссис шеф» Ольга Бируля поделилась, что для конкурса она предоставила сложное блюдо длительного приготовления — запеченную лосятину в брусничном соусе и брусничной глазури, победу с которым она одержала только благодаря своему мужу. Об этом она рассказала в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

Блюдо гостьи студии произвело впечатление на жюри, и в конце конкурса участники просили оставшиеся кусочки, однако все было съедено. «У меня спрашивали рецепты, и с этим блюдом, с красивой презентацией я выиграла этот конкурс», — отметила она.

Ольга Бируля также рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при подготовке.

«Лосятину не купишь в магазине, а конкурс проводился весной, и к тому времени все запасы лосятины закончились. Благодаря поддержке моего мужа, который поднял всех охотников, мне удалось найти именно тот кусок, который был необходим для этого блюда. Для него нужна была шея лося», — пояснила она.

В связи с этим великолучанка посвятила свою победу именно мужу, подчеркнув его активное участие в поиске ключевого ингредиента.