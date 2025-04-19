Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Образование для учащихся с инвалидностью
ПЛН 25 ЛЕТ
Задержание ректора ПсковГУ
Великие Луки к 80-летию Победы
Цвета Пасхи ЛОНГРИД
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Креативная экономика Как начать свое дело?
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
«Учитель года»: В школе по любви
Весенние запреты В Псковской области
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
ещё Общество 19.04.2025 17:490 Два температурных рекорда подряд побиты в Пскове 18 и 19 апреля 21.04.2025 14:570 Приставы помогли гдовичу восстановиться на работе и получить невыплаченную зарплату 21.04.2025 14:340 Александр Котов: В регионе задан вектор на укрепление престижа муниципальной службы 21.04.2025 14:300 В Пскове стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства 21.04.2025 14:150 Конструктивный диалог власти и великолучан выстроен давно и надёжно – Николай Козловский 21.04.2025 13:500 Т1: Искусственный интеллект меняет HR — от рутины к стратегии и аналитике
 
 
 
Самое популярное 14.04.2025 18:392 Рейтингомер: крах Ильиной, арест в ГИБДД и тремор в госмедиахолдинге 15.04.2025 12:300 Назначен новый руководитель управления Госавтоинспекции Псковской области 18.04.2025 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев 14.04.2025 18:173 Решение о назначении врио ректора ПсковГУ примет Минобрнауки 15.04.2025 15:580 Апелляционная жалоба на меру пресечения ректору ПсковГУ поступила в областной суд
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мастер-класс по оказанию первой помощи прошли депутаты и аппарат Собрания

21.04.2025 13:30|ПсковКомментариев: 0

Навыкам оказания первой помощи обучили депутатов и сотрудников аппарата Псковского областного Собрания депутатов. Тренинг провели председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова и координатор проекта «Первая помощь» Александр Гирилюк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания 

Мастер-класс включал обучение основам сердечно-легочной реанимации, способам приведения пострадавшего в восстановительное положение, действиям при непроходимости дыхательных путей и кровотечении.

«При оказании первой помощи, к сожалению, многое делается неправильно. Люди ошибочно думают, что при носовом кровотечении нужно заткнуть нос тампонами, а ожог намазать растительным маслом. И таких мифов много. Мы учим людей, как действовать в экстренных ситуациях до приезда скорой помощи. Показываем то, чему нельзя научиться по видеоурокам, и даём возможность применить полученные знания на манекенах», - рассказала Валерия Мишакова.

С подобными мастер-классами Красный Крест приезжает в различные организации. Для маленьких детей специально разработана программа «Коленька научит»: с помощью куклы малышей обучают элементарным правилам оказания первой помощи.

По словам инструкторов, аудитория областного Собрания оказалась активной и заинтересованной. «Некоторые вещи узнал для себя впервые, как просто в полевых условиях оказать первую помощь человеку, который, например, захлебнулся или подавился. Это жизнь и здоровье наших близких, наших друзей, поэтому рекомендую! Очень поучительно и очень доступно», - поделился впечатлениями по итогам тренинга депутат Алексей Севастьянов.

 

«Неотложная помощь нужна каждый день, каждый час: на улице, в машине, в школе, в детском садике. Чем больше людей будут знать методы первой помощи, тем лучше будет развиваться взаимопомощь, и тем меньше будет потерь до приезда скорой помощи», - подчеркнул важность таких занятий вице-спикер Собрания Игорь Дитрих.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Не пора ли отключать отопление?
В опросе приняло участие 9 человек
21.04.2025, 15:020 От весны до весны: в Псковской области стартовала «Вахта памяти» 21.04.2025, 15:020 Фотофакт: Неизвестные намусорили на набережной в Пскове 21.04.2025, 14:570 Приставы помогли гдовичу восстановиться на работе и получить невыплаченную зарплату 21.04.2025, 14:420 Погранслужба ФСБ выявила незаконное хранение боеприпасов в Псковской области
21.04.2025, 14:400 Спортсменка из Пскова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по ММА 21.04.2025, 14:340 Александр Котов: В регионе задан вектор на укрепление престижа муниципальной службы 21.04.2025, 14:300 В Пскове стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства 21.04.2025, 14:230 Жителя Порхова приговорили к исправительным работам за покупку наркотиков
21.04.2025, 14:190 Момент столкновения четырех автомобилей в Пскове попало на видео 21.04.2025, 14:180 Псковский театр кукол представит к 80-летию Победы премьеру спектакля «Вспомни» 21.04.2025, 14:150 Конструктивный диалог власти и великолучан выстроен давно и надёжно – Николай Козловский 21.04.2025, 13:570 Разбившего продавщице голову кирпичом вора задержала полиция в Пскове
21.04.2025, 13:500 Т1: Искусственный интеллект меняет HR — от рутины к стратегии и аналитике 21.04.2025, 13:450 Команда псковских курсантов одержала победу на соревнованиях по самбо 21.04.2025, 13:350 ДТП с четырьмя автомобилями в Пскове устроил водитель фургона пиццерии 21.04.2025, 13:330 Великолукская королева красоты рассказала о различиях между «Мисс» и «Миссис»
21.04.2025, 13:300 Мастер-класс по оказанию первой помощи прошли депутаты и аппарат Собрания 21.04.2025, 13:270 Fix Price посадила деревья на территории детской больницы в Пскове 21.04.2025, 13:210 Игорь Максимов: Выносить вопрос отключения отопления на всеобщий плебисцит — дело несостоятельное 21.04.2025, 13:120 Парная в бане в Дно сгорела из-за аварийного состояния электропроводки
21.04.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Варяги в политике, будущее ПсковГУ и отключение отопления 21.04.2025, 12:580 Псков занял 14 место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость 21.04.2025, 12:540 Женская волейбольная команда псковских курсантов одержала победу на спартакиаде вузов 21.04.2025, 12:500 Пасху отметили в псковском музее
21.04.2025, 12:480 Депутаты Псковского областного Собрания примут граждан на этой неделе 21.04.2025, 12:450 Виталий Рахманов: Мы стремимся усовершенствовать систему образования, внедрить цифровые технологии 21.04.2025, 12:370 Музей-заповедник «Михайловское» открывается после санитарного периода 21.04.2025, 12:360 Две надворные постройки сгорели в печорской деревне Соколово
21.04.2025, 12:310 Выставка «Встречай любовью стаи птичьи…» открылась в музее-заповеднике «Изборск» 21.04.2025, 12:280 Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией 21.04.2025, 12:190 «Постскриптум»: Варяги в политике, будущее ПсковГУ и отключение отопления 21.04.2025, 12:100 Фотофакт: Первые тюльпаны зацвели в Пскове
21.04.2025, 12:070 Пользователи Т1 Облако получат свободу в управлении выделенные серверами 21.04.2025, 12:030 17 случаев пала травы зафиксировали в Псковской области за выходные 21.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 апреля 21.04.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о красоте по-великолукски
21.04.2025, 11:520 Книжный шкаф горел в псковской деревне Родина в пасхальное утро 21.04.2025, 11:503 Псковские врачи спасли жизнь беременной женщине со 100% поражением легких 21.04.2025, 11:480 Минометную мину идентифицировали в Локнянском округе 21.04.2025, 11:373 Рэп-батл в стиле «перестрелки» пройдет между псковскими исполнителями 22 мая
21.04.2025, 11:370 Полиция проводит проверку по сообщению о поджоге новоржевской кинодеревни 21.04.2025, 11:270 Форум «Российские цифровые технологии в образовании» стартовал в Пскове 21.04.2025, 11:170 Баня горела на Ленинградском шоссе в Пскове 21.04.2025, 11:060 В профориентации школьников заинтересован каждый второй родитель Пскова – опрос
21.04.2025, 10:570 Умер папа римский Франциск 21.04.2025, 10:540 До 30 апреля необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год 21.04.2025, 10:520 Псковские пенсионеры могут принять участие во Всероссийском конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности 21.04.2025, 10:410 Картинная галерея псковского музея закрыта на выходной
21.04.2025, 10:390 «Труд облагораживает человека»: псковичи рассказали, почему выходят на субботники 21.04.2025, 10:300 Три человека погибли в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе 21.04.2025, 10:220 «Беседка»: Красота по-великолукски 21.04.2025, 10:180 20 тонн санкционной рыбы сожгли в Псковской области
21.04.2025, 10:070 «Дневной дозор»: Как решить проблему нехватки кадров в регионе? 21.04.2025, 10:070 Дожди со снегом прогнозируют синоптики в СЗФО на этой неделе 21.04.2025, 09:550 Россиян ждут две трехдневные рабочие недели 21.04.2025, 09:460 Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум
21.04.2025, 09:350 Подростка сбили на перекресте улиц Юбилейной и Красноармейской в Пскове 21.04.2025, 09:330 Россиян предупредили о штрафах за хранение бензина в гараже 21.04.2025, 09:150 Маркетплейсы пожаловались на возможные неадекватные штрафы на миллиарды рублей 21.04.2025, 09:000 Названы регионы с самой низкой оплатой учителям за проведение ЕГЭ и ОГЭ
21.04.2025, 08:400 Объем наличных в 2025 году упал рекордно за последние три года 21.04.2025, 08:200 Псковские каратисты завоевали медали на чемпионате Северо-Западного округа в Череповце 21.04.2025, 08:000 Центральная библиотека в Пскове приглашает на лекцию о жизни и творчестве Ольги Берггольц 21.04.2025, 07:300 Обливаться водой принято в первый день Светлой седмицы
21.04.2025, 07:000 День местного самоуправления празднуют 21 апреля 20.04.2025, 22:000 Пасхальные гуляния прошли в СНТ «Пристань-2» 20.04.2025, 21:430 Прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля 20.04.2025, 21:200 Сколько калорий в куличах, рассказали в псковском облздраве
20.04.2025, 20:560 Утонувшего мужчину нашли в Опочке 20.04.2025, 20:500 «Он был интеллигентом, сейчас таких уже не бывает» - основатель группы «Кром» о Виталии Фроликове 20.04.2025, 20:000 Россотрудничество: пасхальные богослужения прошли в 16 странах Африки 20.04.2025, 19:400 ФК «Луки-Энергия» обыграл владимирское «Торпедо» со счетом 2:1
20.04.2025, 19:200 На Земле ожидаются магнитные бури вечером 22 апреля 20.04.2025, 19:000 Крупный град и шквалы могут обрушиться на юг Псковской области 20.04.2025, 18:400 Две серебряные медали завоевали псковские спортсмены на турнире по бадминтону 20.04.2025, 18:200 Росгвардия обеспечила общественную безопасность в Пасхальную ночь
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru