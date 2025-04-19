Александр Котов: В регионе задан вектор на укрепление престижа муниципальной службы

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени областного Собрания и от себя лично поздравил работников и ветеранов органов местного самоуправления с профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Председатель отметил, что в этом году к празднованию Дня местного самоуправления депутаты подошли с очень значимым результатом – все муниципальные образования Псковской области преобразованы в муниципальные округа. Он подчеркнул, что переход на одноуровневую систему местного самоуправления повысит доступность власти для населения, позволит оптимизировать бюджетные отношения и внедрить единый подход к формированию нормативно-правовой базы.
«Кроме того, регион взял курс на укрепление престижа муниципальной службы. Убеждён, что выбранный вектор будет способствовать развитию территорий и стимулировать общественную инициативу. Примите благодарность за достойный и честный труд, неравнодушное отношение к людям и преданность родной земле! Мира и благополучия!» - добавил Александр Котов.