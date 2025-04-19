К выходным в Псковской области прогнозируется похолодание

Облачно и дождливо будет в Псковской области, но тепло: по ночам не ниже 6 градусов тепла, днем - до плюс 21. К выходным Псковский ЦГМС прогнозируют похолодание: в субботу и воскресенье днем ожидается около плюс 8 градусов. Но уже со следующей недели воздух будет прогреваться в дневные часы до плюс 12 градусов, возможен небольшой дождь.

Затяжное похолодание пришло в большинство регионов Северо-Западного федерального округа, арктический воздух доберется на этой неделе даже до Калининграда. Во многих регионах прогнозируются дожди с мокрым снегом, сообщили в метеослужбах регионов.

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область после практически летнего тепла пришла холодная погода. «Общая тенденция этой недели - постепенное понижение температуры воздуха в Санкт-Петербурге в связи с северными ветрами и поступлением холода с севера, с территории Финляндии», - отметил в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. В первой половине недели в городе будет около 9-11 градусов выше нуля, а во второй половине - еще холоднее. К концу недели в ночные часы вероятны отрицательные температуры, ожидается даже снег, отметил синоптик.

Холодно будет и в Карелии, температурный фон окажется ниже нормы примерно на 2 градуса, сообщили в Карельском гидрометцентре. Возможны периодические осадки, днем ожидается дождь, а на севере - снег, мокрый снег. Температура в ночные часы будет колебаться от слабого плюса на юге, до минус 4... минус 5 градусов на севере. Днем на юге - до плюс 10... плюс 11, на севере - до плюс 4. И так примерно до конца апреля.

В Мурманской области ожидают более холодную погоду: облачно с прояснениями, временами мокрый снег, температура воздуха будет переходить через ноль. Днем плюс 2... плюс 7 градусов, в ночные часы минус 3... минус 8 градусов, при прояснениях до 13 градусов мороза. На севере и в центральной части Баренцева моря синоптики прогнозируют медленное обледенение судов.

«Облачно с прояснениями. В северной половине области местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью составит от 0 до минус 5 градусов, днем плюс 2... плюс 7. В южной половине области небольшие, местами умеренные осадки: дождь, мокрый снег. Температура ночью 0 ... плюс 5, днем плюс 5... плюс 10», - сообщает Севгидромет. В Ненецком автономном округе облачно с прояснениями, туманы и снегопады. По ночам ожидается минус 4...минус 9 градусов и до 19 градусов, днем - от минус 8 до плюс 2 ветер на побережье будет достигать 14 м/с.

Холодно и в Республике Коми, на подходе очередной циклон, который принесет новую порцию арктического воздуха, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. «Заключительные 10 дней апреля будут холодными, циклоны продолжать перемещаться через территорию региона, приносят осадки - на крайнем юге - дожди с мокрым снегом, а на севере - снега и метели. Потепления будут кратковременные, но в целом температурный фон на 2 градуса ниже нормы. Так, по ночам ожидается 3-8 градусов ниже нуля, днем - 2-7 градусов тепла, севернее Печоры - до 15 градусов ночью и минус 5 днем. Лишь на крайнем юге Коми днем возможно до плюс 15», - сообщила синоптик.

Вологодская область подпала под влияние фронтальных разделов, там всю неделю дожди и грозы, которые немного ослабнут в четверг, а в пятницу и в выходные дни возобновятся. В ночь на среду возможны заморозки до минус 3 градусов. Температура близка к климатической норме, днем воздух будет прогреваться до 6-13 градусов тепла, прогнозирует Вологодский ЦГМС.

«В ближайшие дни дожди охладят пыл, и среднесуточная температура воздуха постепенно вернется к своим климатическим показателям. Ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха сегодня ночью по области плюс 5...плюс 10 градусов, завтра днем плюс 14...плюс 19 градусов, в южных районах еще до плюс 24 градусов», - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Калининградской области эта неделя началась с благоприятной и комфортной погоды: в понедельник без осадков, с согревающим солнцем, на востоке региона - 18-23 градуса тепла, но на побережье порядка 16 градусов при северо-западном ветре, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по области. Дежурный синоптик центра отметила, что уже в ночь на вторник начнется кратковременный дождь, местами с грозой, осадки продолжатся и днем. Затем на сутки дожди возьмут «передышку», чтобы в последующие дни вновь кратковременно дать знать о себе, местами также с грозой. Сильного ветра не предвидится до четверга, в пятницу днем он может достигать скорости до 15 м/с, пишет ТАСС.

По ночам прогнозируется 5-10 градусов тепла, в ночь на среду - всего плюс 3... плюс 8. Днем воздух будет прогреваться до плюс 12... плюс 19 градусов. А вот в пятницу, с приходом арктических воздушных масс, похолодает основательно: всего 7-11 градусов тепла днем, в ночь на субботу возможны даже заморозки. «Но все равно, несмотря на все эти колебания температурные показатели превышают средние многолетние значения», - заключила представитель Гидрометцентра по региону.