Общество

Краснокнижного орлана-белохвоста сфотографировали в Полистовском заповеднике

В Полистовском заповеднике завершился весенний мониторинг орнитофауны лесных стаций и учёт водных и околоводных птиц в весенне-летний период. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, на ежегодном весеннем учете птиц удалось сделать фото орлана-белохвоста, занесенного в Красную Книгу России.

Фотографии: Мира Игнатенко и Оксана Шемякина / Полистовский заповедник

с 18 по 20 апреля орнитолог Оксана Шемякина и волонтер Мира Игнатенко наблюдали видовой состав и численность гнездящихся птиц в елово-лиственном лесу в урочище Читовая и в мелколиственном лесу урочища Оболонье.

Кроме того, 17 апреля прошел учет птиц рек и озер памятника природы «Озеро Полисто», прилегающего к западной границе заповедника «Полистовский». Здесь ученые исследуют не только численность и видовой состав орнитофауны, но и ее изменения, происходящие в течение весенней миграции. Учет ведется по голосам птиц, а также по визуальным наблюдениям.

«Подробными результатами мониторинга сможем поделиться позже, сейчас проходит камеральная обработка полученного материала. А сегодня спешим поделиться фотографиями орлана-белохвоста - хищной птицы и рода соколообразных, занесенной в Красную Книгу России. В ходе учетов было зафиксировано две встречи!» - рассказали в заповеднике. «Подробными результатами мониторинга сможем поделиться позже, сейчас проходит камеральная обработка полученного материала. А сегодня спешим поделиться фотографиями орлана-белохвоста - хищной птицы и рода соколообразных, занесенной в Красную Книгу России. В ходе учетов было зафиксировано две встречи!» - рассказали в заповеднике.

Орлан-белохвост - крупная птица, длина ее тела равна 70-90 см, размах крыльев до 230 см. Окрас оперения птицы серый, кроме хвоста - за что она и получила свое название.

Питаются орланы, преимущественно, рыбой, а гнезда устраивают на высоких деревьях болотных островов Полистовского заповедника.