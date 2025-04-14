Культура

Библиотеки Пскова примут участие в акции «Диктант Победы»

Библиотеки Пскова примут участие в международной акции «Единой России» «Диктант Победы», которая 25 апреля пройдёт более чем на 30 тысячах офлайн-площадках в России и за рубежом, а также в онлайн-режиме на сайте диктантпобеды.рф, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Акция будет проводиться в седьмой раз. В офлайн-режиме её участники получат заранее распечатанные бланки с вопросами по истории Великой Отечественной войны.

Площадки для проведения акции «Диктант Победы» 25 апреля с 10.00 до 13.00 будут в том числе организованы в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной, дом 6, в Библиотеке - Центре общения и информации имени И.Н. Григорьева на улице Юбилейной, дом 87А и в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева на улице Труда, дом 20.