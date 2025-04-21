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Победить интеллектом: молодежь Псковской области приглашают на чемпионат, посвященный 80-летию Победы

24 апреля в нашей стране пройдет молодежный чемпионат Знание. Игра. Организатором интеллектуальной викторины выступит Общество «Знание», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Проверить свою эрудицию в конкурсной борьбе смогут ученики 6–11 классов, а также студенты техникумов и колледжей. Юные представители Псковской области также могут заявиться на чемпионат.

Тематические вопросы будут посвящены событиям Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции. Ребятам предстоит ответить на вопросы об исторических датах, героях, терминологии и символах этих двух событий.

Регистрация проходит на сайте Общества «Знание». Там же ровно в полдень 24 апреля начнется интеллектуальная борьба. Победители смогут получить памятные призы.

Стоит добавить, что 28 апреля в нашей стране стартует один из главных просветительских проектов года — просветительский марафон Знание. Первые. Он также приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Молодежь Псковской области сможет присоединиться к работе его площадок в онлайн-формате. Прямая трансляция будет организована в окружном сообществе «Знания».