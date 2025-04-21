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Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Всем ли хватит дичи?

23.04.2025 12:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Гость студии - заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов. Ведущий Дмитрий Иванов поговорит с ним об итогах охотничьего сезона, о пополнении рядов охотников и о том, всем ли хватит дичи.

Как на данный момент обстоят дела с численностью лосей, кабанов, косуль и с регулированием численности волков? Как происходит распределение лицензий на охотничьи виды? Насколько безопасна покупка мяса в интернете? Каковы нововведения в правил охоты в этом году? 

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей
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