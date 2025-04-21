Общество

Андрей Горкунов: Численность медведей в Псковской области растет, что вызывает опасения

Популяция медведей в Псковской области имеет тенденцию к росту. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов.

По словам Андрея Горкунова, результаты государственного мониторинга за первый квартал 2025 года показывают стабильную численность копытных и медведей.

«Численность медведей в Псковской области имеет тенденцию к росту: в прошлом году их было 2106, а в этом — уже 2500 особей. Эта тенденция вызывает определенные опасения, так как медведь является хищником и может угрожать домашним животным», — отметил он.

Андрей Горкунов также указал на причины увеличения численности медведей.

«Основная проблема заключается в отсутствии должного охотничьего пресса на этот вид. Охота на медведей непопулярна, она сложна и трудозатратна. Продукция, полученная от этой охоты, не пользуется спросом, а стоимость обработки шкур и изготовления чучел достаточно высока», — пояснил гость студии.

Кроме того, заместитель председателя комитета отметил, что медведи подвержены трихинеллезу, и значительное количество особей заражено.

«Это также влияет на качество мяса, которое должно утилизироваться», — заключил Андрей Горкунов.