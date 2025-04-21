Общество

Юнармейцы возложили цветы на площади Александра Матросова в Великих Луках

Руководитель Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества, краевед и депутат городской Думы Дмитрий Белюков рассказал о продолжающейся серии экскурсий под названием «На каждом метре в городе моём поставить можно памятники славы». Экскурсии посвящены памятным местам города воинской славы Великие Луки.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

На этот раз встреча состоялась с юнармейцами города на площади Александра Матросова в мемориальной зоне. В начале мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню в память о всех, кто отдал свои жизни за свободу Отечества, сообщил Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава местного отделения РВИО также рассказал молодёжи о поэтапном формировании мемориального комплекса. Он отметил, что памятник на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова был установлен в 1954 году, затем в 1971 году был открыт музей боевой комсомольской славы имени А.М. Матросова, который сейчас является краеведческим музеем города. В 1985 году был возведён мемориал «Вечный огонь», а в 2015 году появилась Аллея Героев воинской славы.

«Напомню, серия экскурсий для молодежи города организована к 80-летию Победы в рамках партийного проекта "Единой России" "Историческая память" при поддержке местного отделения РВИО», - заключил Дмитрий Белюков.

Экскурсии направлены на воспитание патриотизма и уважения к истории среди молодого поколения.